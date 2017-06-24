Çin Milli Takımı Alman Ligi’nde oynayacak

Çin U-20 Milli Futbol Takımı, Almanya Güneybatı Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek.

ALMANYA LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Çin Futbol Federasyonu ve Almanya Futbol Federasyonu arasında geçen yıl kurulan iyi ilişkiler bu sezon yeni bir boyut kazanacak. 5 Temmuz’da Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in Almanya’yı ziyareti sırasında açıklanacak anlaşmaya göre Çin U-20 Milli Takımı, Almanya Güneybatı Bölgesel Ligi’nde mücadele edecek.

HER HAFTA BAŞKA TAKIMLA OYNAYACAK

Güneybatı Bölgesel Ligi, Çin için biçilmiş kaftan zira bölge liginde 19 takım mücadele etmekte. Normal şartlar altında her hafta bir takım “bay” olarak müsabaka yapmıyordu ancak anlaşmaya göre Çin U-20 Milli Takımı, ligde mücadele eden bir takım gibi her hafta farklı bir ekiple karşılaşacak.

Bu karşılaşmalar için Çin, 15 bin Euro ödeyecek. Takımların Çin ile oynayacakları maçlarda aldıkları sonuçlar puan cetveline işlenmeyecek. Çin takımının hangi kente yerleşip iç saha maçlarını hangi stadda oynayacağı henüz belirlenmedi.