Cinayetten ceza alan kaleci Fernandes transfer oldu

Boa Esporte Kulübü, hüküm giymeden önce Brezilya'nın Atletico Mineiro, Corinthians ve Flamengo kulüplerinde oynayan 32 yaşındaki file bekçisi Bruno Fernandes ile 2 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

"Bruno" olarak bilinen futbolcunun transferi, başta kadın örgütleri olmak üzere Brezilya'da büyük tepkiye neden oldu. Ülke basını, takımın sponsorlarından en az 5'inin sözleşmesini iptal ettiğini paylaştı.

Boa Esporte Kulübü Başkanı Rone Moraes Da Costa ise futbolcunun topluma yeniden kazandırılması gerektiğini savundu.

Eski kız arkadaşı Eliza Samudio'yu öldürdüğü suçlamasıyla 2010'un temmuz ayında tutuklanan Bruno, 8 Mart 2013'te 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı üst mahkemeye taşıyan Bruno, 24 Şubat'ta temyiz süresince serbest bırakılmıştı.

Babasının Bruno olduğunu iddia ettiği çocuğu için nafaka talep eden Samudio, 2010'un haziran ayında ortadan kaybolmuştu. Polis raporları, eski bir model olan Samudio'nun vahşice öldürüldükten sonra vücudunun parçalandığı ve köpeklere yedirildiğini ortaya koymuştu.

Davada, DNA testinin ardından çocuğun babası olduğu anlaşılan Brezilyalı futbolcunun yanı sıra 2 kişi daha hüküm giymişti.





