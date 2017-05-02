Çin'den Burak açıklaması: Sakatlığı devam ediyor

Futbol hayatını Çin'de sürdüren Burak Yılmaz'la ilgili şok bir haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve son 2 haftadır forma giyemeyen milli forvet Burak Yılmaz'la ilgili olarak Beijing Guoan Teknik Direktörü Jose Manuel Gonzalez'den açıklama geldi.

SAKATLIĞI HALA SÜRÜYOR

Burak Yılmaz’ın sakatlığı hakkında konuşan Gonzalez, ”Burak Yılmaz’ın sakatlığı hala sürüyor. İyileşme döneminde ama ne zaman sahalara döneceği belirsiz. Burak’ın yerine Soriano oynuyor ve Soriano şu an takımın ilk forveti durumunda” dedi.

31 yaşındaki Milli forvet, son 2 hafta Tianjin Quanjian ve Liaoning FC maçlarında forma giymemişti. Sezona çok iyi başlayan Burak Yılmaz, ilk 5 maçta 4 gol ve 1 asist üretmişti.