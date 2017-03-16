Çin'den Eto'o'ya transfer teklifi

Rıza Çalımbay, Eto'o'nun son oynadığı maçlarda daha fazla sorumluluk almasıyla ilgi soru üzerine, Antalya'da göreve başladığında oyuncusunun kadro dışı olduğunu anımsattı.

'SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER VARDI'

Eto'o'nun tekrar takıma dönmesinin ardından, ligin ilk yarısında iyi şeyler yaptığını dile getiren Çalımbay, devre arasında da Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'den transfer teklifleri aldığını hatırlattı.

Eto'o'nun futbolu çok seven ve işine saygısı olan bir oyuncu olduğunu ifade eden Çalımbay, "Profesyonelliği dört dörtlük. Zaten oyunculuğuna kimse bir şey diyemez. Geldiğim günden bu yana Eto'o'dan memnunum. Saha içi ve dışında memnunum. Bana göre Antalyaspor'a çok şeyler veriyor. Antalyaspor açısından çok iyi bir marka. Aldığı paranın karşılığını veren çok iyi bir profesyonel." diye konuştu.

ÇİN VE DİĞERLERİ

Tekliflerin Çin dahil başka ülkelerden de geldiğinin altını çizen Çalımbay, "Kendisi karar verecek. Devre arasında 'gitmek istedikten sonra ben hiç tutmam.' dedim. Kendisiyle konuştuğumda, 'burada çok mutluyum, sadece problemim var.' dedi. Yönetimle konuştu ve sorunu çözdü. Kendisi gitmek istemiyor. Eto'o böyle olduktan ve kendini futbola verdikten sonra her zaman bizde yeri olur." diye görüşlerini aktardı.