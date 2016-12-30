Çin'den Ronaldo'ya yıllık 100 milyon Euro'luk teklif

Son dönemde oyunculara ödediği inanılmaz maaşlarla gündeme gelen Çin kulüplerinin, Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihinini en yüksek teklif ettiler.

PARA HER ŞEY DEĞİL

Mendes, kariyerine Real Madrid'de devam etmek isteyen Ronaldo'nun teklifi hiç düşünmeden geri çevirdiğini söyledi. "Para her şey değil. Real Madrid, Ronaldo'nun gerçek evi ve hayatı" diyen Mendes "Çin oyuncular için önemli bir pazar haline geldi. Ödemeyi göze aldıkları paralarla birçok oyuncunun aklını çelebilirler. Ancak Ronaldo'nun Çin'e gitmesi imkansız. O tüm zamanların en iyi futbolcusu ve Real Madrid forması giymeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

10 DAHA KALMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Real Madrid'le sözleşmesini 2021'e kadar uzatan 31 yaşındaki Ronaldo, 10 yıl daha eflatun-beyazlı formayı giymek istediğini söylemişti.