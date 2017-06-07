Çin'den Van Persie'ye teklif yok

Hebei China Fortune'ın resim sitesinden yapılan açıklamada; "Tarafımızdan Robin van Persie'ye açıklama yapıldığına dair yayılan haberler sonrası bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Kulübümüzden, asla Robin van Persie için böyle bir teklif olmamıştır. Çıkan tüm haberler sadece söylentidir. Umarız, bu açıklamayla birlikte söylentiler son bulur." denildi.

"GELECEĞİM NEREDE BİLEMİYORUM"

Robin van Persie ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile devam etmeyebileceğinin sinyallerini vermişti.

Hollandalı yıldız, "Geleceğim nerede bilemiyorum. Gelecek haftalarda göreceğiz. Fenerbahçe ile bir kontratım var ve duruma bakacağız. Eğer bir değişim olmazsa, gelecek ay Fenerbahçe'ye geri döneceğim." dedi.

Ayrılabileceğine dair açık kapı bırakan Van Persie, "Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz, her şey hızlıca değişiverir. Gelecek hala açık." ifadelerini kullandı. Robin van Persie, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 Süper Lig maçında 9 gol attı.