Çin'e yeni transfer sistemi geliyor

Bundan böyle kulüpler, yabancı oyuncular için ödedikleri bonservis bedelinin aynısını oluşturulacak Futbol Gelişim Fonu’na yatıracak. Çin son dönemde yıldız futbolcuların uğrak yeri.

FUTBOL GELİŞİM FONU KURULUYOR

Zira kulüpler, yabancı oyuncuları inanılmaz bedellerle kadrolarına katıyor. Kulüplerin mantık sınırlarını zorlayan harcama çılgınlığına engel olmak isteyen Çin Futbol Federasyonu, yabancı sınırlamasını katılaştırmıştı. Ancak bu da Oscar, Axel Witsel, Pato, Tevez gibi oyuncuların çok yüksek bedellerle transferinin önüne geçemedi.

Zira Diego Costa ve Wayne Rooney gibi oyuncuların yaz döneminde yine çok yüksek bedellerle Çin'e gideceği söyleniyor. Çin Futbol Federasyonu ise kulüplerin önünü kesmek için son kozunu oynadı.

Yeni kurala göre yaz transfer dönemi öncesi bir "Futbol Gelişim Fonu" kurulacak. Kulüpler, yabancı oyuncular için ödedikleri bonservis bedelinin aynısını bu yeni fona yatıracak.

Örneğin Oscar'ı transfer etmek için Chelsea'ye 60 milyon Euro ödeyen Şangay SIPG, bu transferi yaz döneminde yapmış olsaydı; futbol gelişim fonuna da 60 milyon Euro yatırmak zorunda kalacaktı.

Fonda birikecek para ise altyapı çalışmaları için harcanacak. Bu yeni kuralın Çin'deki transfer çılgınlığının önüne geçip geçemeyeceğini ise zaman gösterecek.