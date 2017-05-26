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Çinliler Adriano için 7 milyon euro verdi

Çin kulüplerinin Adriano için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı, Beşiktaş yönetiminin ise 10 milyon euro istediği öğrenildi.

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Çinliler Adriano için 7 milyon euro verdi

Beşiktaş' ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Çinliler'in kıskacından çıkmıyor.

GZ Evergrande, Shanghai, Hebei ve Luneng kulüplerinin Adriano için devrede olduğu gelen bilgiler arasında.

TEKLİF 7 MİLYON EURO

Bu oyuncunun bonservisi için 7 milyon Euro'luk bir rakam sunan Çin kulüplerinin Beşiktaş'tan yanıt beklediği ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlı yönetimin Adriano'yu bu rakama elden çıkarmayı düşünmediği ve en az 10 milyon Euro istediği öğrenildi.

Adriano'nun da Çin'den gelecek tekliflere sıcak bakmadığı belirlendi.

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