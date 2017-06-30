Çinliler Adriano için ısrarcı

Sezon başında dünyanın en iyi takımlarından biri olan Barcelona’dan alınan Adriano’nun Beşiktaş’taki geleceği merakla bekleniyor.

Siyah- Beyazlılar’daki ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı yıldıza, özellikle Uzak Doğu’dan tekliflerin gelmesi, yönetimin de iştahını kabarttı.

SÖZLÜ TEKLİFLERE SICAK BAKILMIYOR

Alınan bilgiye göre menacerlerin, tecrübeli sol bek konusunda Beşiktaş’ın kapısını çaldıkları bildirildi. Menacerlerin, bu oyuncu için Çin’den 10 ile 13 milyon Euro arasında tekliflerin olduğunu ilettikleri öğrenildi.

Beşiktaş'ın kurmaylarının ise sözlü yapılan bu görüşmeye sıcak bakmadıkları ve yapılacak teklifin kulübe resmi şekilde iletilmesini talep ettikleri bildirildi.

ŞENOL HOCA DA OLUMLU BAKIYOR

Teknik direktör Şenol Güneş’in de, iyi bir teklif gelmesi durumunda Adriano’nun satılmasına onay vereceği konuşuluyor. Özellikle Güneş’in böyle bir düşünceye sahip olmasının altında, yeni sezonda sol bekte birinci tercihi olarak Caner Erkin’i kullanacak olmasının yattığı bildirildi.