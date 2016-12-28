Çinliler şimdi de hakem transfer ediyor

İngiliz basınının haberine göre; Futbolda şike ve yolsuzluk skandallarıyla çok karşılaşan Çin yeni bir sayfa açmak için çareyi FIFA kokartlı hakem Mark Clattenburg'a teklif götürmekte buldu.

ÇİN SÜPER LİGİ'NDE GÖREV ALABİLİR

Futbol camiasının prestijli ödül Globe Soccer Awards'ta dünyanın en iyi hakemi seçilen 41 yaşındaki Mark Clattenburg, Çin Süper Lig'inde görev almaya başlayabilir.

Mark Clattenburg'un kariyerinde Şampiyonlar Ligi finali, EURO 2016 finali, FA Cup finali gibi dev karşılaşmalar bulunuyor.