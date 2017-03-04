Çinlilerden Cenk Tosun için astronomik teklif

Beşiktaş ile bu sezon yıldızını yeniden parlatan Cenk Tosun’un kısmeti de açıldı. Milli oyuncu, uzun süredir İngiliz kulüplerinin radarında olsa da Çinliler’in de transfer için kesenin ağızını açtığı öğrenildi.

İNGİLİZLER DE İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre; Cenk Tosun’u öncelikle Slaven Bilic’in yoğun takibi dikkat çekiyor. Bleacher Report’ta bir köşe yazısı kaleme alan Dean Jones, Bilic’in Beşiktaş’tan eski öğrencisi Cenk için scout ekibi görevlendirdiğini ifade etti.

West Ham’ın direkt forvet oynayabilecek bir oyuncunun eksikliğini yaşadığı ve 25 yaşındaki yıldızın takibe alındığı aktarıldı. Buna göre West Ham menajeri Slaven Bilic, ihtiyacı olan forvet tipinin Cenk Tosun olduğunu kararlaştırdığı kaydedildi.

İSTANBUL'DA İZLEMİŞLERDİ

Hırvat çalıştırının milli futbolcuyu çok iyi tanıdığı vurgulanırken, transfer yarışının başlayacağı bildirildi. Zira İngiltere’de Norwich City’nin de Cenk Tosun için ilgili olduğu belirtildi. Norwich City yetkilileri birkaç kez İstanbul’a gelerek milli oyuncuyu izlemiş, olumlu rapor hazırlamıştı.

20 MİLYON EURO VERDİLER

Cenk Tosun’a asıl ciddi teklif Çinliler’den geldi. Devre arası Beşiktaş’ın kapısını çalan Çin kulüplerinin bonservis ücreti için 20 milyon euroya kadar çıktığı, Cenk’e de yıllık 8 milyon euro önerdikleri ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı yönetim, hem UEFA Avrupa Ligi, hem de lig şampiyonluğu nedeniyle Cenk’i sezon ortasında göndermeyeceğini belirtirken, Çinliler’e “sezon sonunda gelin” mesajını verdi.

Milli oyuncunun, İngiltere’de oynamayı çok istediği ancak Çin’den gelen astronomik teklifi de ciddi ciddi düşünmeye başladığı öğrenildi.