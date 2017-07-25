Çinlilere küfür eden Chelseali Kenedy kamptan kovuldu

İngiltere Ligi takımlarından Chelsea geçtiğimiz günlerde Çin kampında şok edici bir olayla karşı karşıya kaldı .

SOSYAL MEDYADAN KÜFÜR ETTİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin Çin seyahati, genç yıldız Kenedy’nin bir paylaşımı nedeniyle kabusa döndü. Üzerinde ‘F…king China’ yazdığı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Kenedy, daha sonra skandallarına bir yenisini daha ekledi. Uyuyan bir güvenlik görevlisinin fotoğrafının altına ‘Uyan seni idiot Çinli’ yazısı, Çin taraftarları için bardağı taşıran son damla oldu.

ÖZÜR DİLEDİLER

Chelsea’nin Arsenal ile Pekin’de oynadığı ve 3-0 yendiği hazırlık maçında top ayağına her geldiğinde ıslıklanan Kenedy, Çinli taraftarların büyük öfkesine neden oldu.

Daha sonra yaptığı paylaşım nedeniyle özür dileyen Kenedy, şaka yaptığını ve kimseyi üzmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Chelsea yönetimi de genç futbolcunun yaptığından dolayı tüm Çin halkından özür diledi. Chelsea yaşanan bu skandaldan sonra Kenedy'e para cezası verdi.