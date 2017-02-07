Cisse futbola veda etti yeni işini açıkladı

Liverpool, Marsilya, Lazio gibi takımların formasını giyen Fransız futbolcu Djibril Cisse futbola veda ettiğini açıklarken, yeni işini de duyurdu.

Fransa formasıyla 41 maça çıkıp 9 gol atan Cisse, futbol hayatı boyunca birçok sakatlık yaşadı. Adı uzun yıllar Türk takımlarıyla anılan Cisse, 2013 yılında Beşiktaş ile imza aşamasına gelmiş ancak transfer sonuçklanmamıştı.

Cisse, Liverpool formasını giydiği dönemde ayağı kırılmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

YENİ İŞİNİ DE AÇIKLADI

Yahoo Sports'a konuşan Cisse, futbolu bıraktığını ve artık Yahoo Sport Fransa için çalışacağını söyledi. Cisse yaptığı açıklamada; "Futbolu çok sevdim, futbol topu benim her şeyimde, kendime rağmen futbola devam etmek isterdim ama bunu itibariyle her şey bitti." dedi.