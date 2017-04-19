Cisse: Lyonluları çok ateşli bir atmosfer bekliyor

2007-2009 yılları arası Beşiktaş forması giyen Eduard Cisse, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki atmosfere değinen Cisse, son dönemde bazı aşırılıklar olduğunu söylerken, “Ama İstanbul halkı için konuşmam gerekirse onları çok iyi anılarla hatırlıyorum. Gerçekten inanılmazlar, oldukça ateşliler. Özellikle de Çarşı grubu… Pozitif anlamda en gürültülü taraftar grubu onlar, maçın başından sonuna kadar destek oluyorlar. O yüzden geçen hafta Lyon’daki olayları görünce dedim ki Lyon’u İstanbul’da çok zorlu bir atmosfer bekliyor. Sadece 11 futbolcuya karşı oynamayacaklar, büyük de bir taraftar kitlesi olacak” dedi.

GÖRDÜĞÜM EN ELEKTRİKLİ ATMOSFERDİ

Paris ve Marsilya’daki atmosferleri İstanbul’daki atmosferle kıyaslayan Cisse, “Hayır, buradaki atmosferler İstanbul’dakiyle kıyaslanamaz. Paris’i biliyorum. Marsilya’ya gittiğimde bana dediler ki, “Dikkat et, Marsilyalı taraftarlar oldukça ateşlilerdir.” Ben de onlara dedim ki, “Dinleyin, Ben Türkiye’de Beşiktaş’ta iki sene geçirdim. Böyle ortamlara alışığım. Türkiye’de yaşadıklarım uzak ara en elektrikli atmosfer” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Lyon maçında çok sıcak bir ortam beklediğini söyleyen Cisse, “Beşiktaş hala turu geçmek için bir şansa sahip. 1-0’lık galibiyette turluyorlar. Onlar için gerçekten inanılmaz bir başarı, daha önce böyle bir şey yaşamadılar” diye konuştu.

Cisse, geçen sezonun sonunda açılan Vodafone Arena’ya henüz gitmemiş: “Stat açılışına davet edilmiştim ama gitme fırsatı bulamadım. Ben nostaljik bir adamım. İnönü’yü çok seviyordum. Şimdiki stat da gayet modern. Burada onların sesini daha fazla duyacağız.”