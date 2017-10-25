Claude Puel Leicester'a doğru

Premier Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayabildikten sonra menajer Craig Shakespeare'in görevine son veren Leicester City yeni menajerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

FRANSIZLAR LEİCESTER'IN BAŞINA GEÇECEK DEDİ

Ryan Giggs ve Phil Neville gibi isimler bu göreve olan ilgilerini basın aracılığıyla dile getirirken, İngiliz ekibinin ilk hedefinde başka bir teknik adam var. İngiliz basını geçtiğimiz sezon Southampton'ı çalıştıran Claude Puel ile görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirtirken, L'Equipe gazetesi Fransız menajerin bugün göreve getirilebileceğini iddia etti.

Leicester City ile üç yıllık anlaşmaya vardığı öne sürülen 56 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Nice, Lyon, Lille ve Monaco gibi takımları çalıştırmıştı. 9 haftası geride kalan Premier Lig'de Leicester City 9 puanla 14. sırada yer alıyor.