Cleveland 2'de 2 yaptı

Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 116-97 yenen Cleveland Cavaliers ikide iki yaptı.

CEDİ OSMAN 1 DAKİKA SÜRE ALDI

LeBron James'in 24 sayı, 5 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilediği mücadelede Kevin Love 17 sayı, 12 ribaunt ile "double double" yaptı. Cedi Osman, karşılaşmada bir dakika süre aldı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 21 dakika oynadığı mücadelede Atlanta Hawks deplasmanda Charlotte Hornets'a 109-91 yenilerek bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Ev sahibi takımda Kemba Walker 26 sayı, 4 ribaunt ve 9 asistle oynarken, Dwight Howard 20 sayı,15 ribauntla "double double" yaptı