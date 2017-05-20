Cleveland farkı açıyor

Spor Toto Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor, bir dönem Galatasaray forması giyen Hamit Altıntop'u transfer ediyor.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, İspanyol forvet Negredo ve eski oyuncuları Denayer ile görüştüklerini açıkladı.

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Türkiye Kung Fu-Geleneksel Wushu'da Avrupa şampiyonu

Türkiye, qinda disiplininde 21 altın, 21 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 51 madalya elde ederek Avrupa şampiyonu oldu.