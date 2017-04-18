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Cleveland ile Spurs kayıpsız

NBA play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers ile San Antonio Spurs rakiplerini yenerek seride durumu 2-0'a getirdiler.

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NBA play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers'ı 117-111, San Antonio Spurs ise Memphis Grizzlies'i 96-82 yenerek seride durumu 2-0 yaptılar.

AVANTAJI YAKALADILAR

NBA play-off'ları ilk turuna 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nı ikincilikle tamamlayan Cavaliers, yıldız oyuncuları LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin Love'ın 89 sayı attığı maçta konferans 7'ncisi Pacers'ı 117-111 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

Quicken Loans Arena'da oynanan mücadelede Irving, 37 sayıyla maçın en skoreri oldu. Cavaliers'ta Love 27 sayı, 11 ribaunt, James 25 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

Pacers'ta Paul George'un 32 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

KAWHİ LEONARD FARK YARATTI

Batı Konferansı ikincisi San Antonio Spurs, normal sezonu 7. sırada bitiren Memphis Grizzlies'ı 96-82 yenerek seride 2-0 üstünlük sağladı.

AT&T Center'da oynanan maçta Spurs adına 37 sayı kaydeden Kawhi Leonard, play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kırdı. Ev sahibi takımda Tony Parker 15, Danny Green 12 sayı attı.

Grizzlies'ta Mike Conley'nin 24, Zach Randolph'un 18 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

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