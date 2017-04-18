Cleveland ile Spurs kayıpsız

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100 kiloluk futbolcunun en güzel golleri

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1 Şükrü Saracoğlu Stadı yenileniyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesi Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yenilenmesi için talimat verdi.

2 Kaleciden şike yorumlarına sebep olan komik hata - İZLE Hollanda 2. Ligi'nde RKC Waalwijk ve Almere City takımları arasında oynanan maça kaleci Chiel Kramer'ın hatası damga vurdu.

3 Sabri Sarıoğlu: En iyisi benim Galatasaray'da Tudor'un gelişiyle forma şansı bulmakta zorlanan Sabri Sarıoğlu, Ayhan Akman'a dert yandı.

4 Lens'in alternatifi Hollandalı Elia Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, Feyenoord'un 30 yaşındaki futbolcusu Elia'yı takibe aldı.

5 Simeone'nin istediği Beşiktaşlı Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'un transfer edilmesini istedi.

6 Abdurrahim Albayrak: Başkan olursam Tudor'u kovarım G.Saray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak sarı-kırmızılı kulübe başkan adaylığı ve Tudor'un geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

7 Tudor ile Sneijder derbi öncesi barıştı Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe'i ağırlayacak olan Galatasaray'da araları açık olan Tudor ile Sneijder'in buzları erittiği öğrenildi.

8 Baba-oğul futbolcular Türkiye'den de isimlerin olduğu dünyanın en popüler baba-oğul futbolcuları..

9 Fenerbahçe'de 2 futbolcu hariç hepsi satılık Fenerbahçe yönetiminin, Volkan Demirel ve Mehmet Topal haricindeki bütün futbolcuları teklif gelmesi halinde satabileceği öğrenildi.