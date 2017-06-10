Cleveland şampiyonluk için ümitlendi

NBA Final serisinde 4. maç sabaha karşı oynandı. Cleveland Cavaliers, sahasında seride 3-0 geride olduğu Golden State Warriors'ı konuk etti.

CAVS DEVREYE 86 SAYI ATARAK GİRDİ

İlk çeyreğe ev sahibi Cavaliers etkili başladı ve 49-33'lük skorla rakibine üstünlük kurdu. 2. çeyrekte Golden State, biraz daha etkili olsa da Cavaliers devreye 86-68'lik skorla önde girdi.

DURUM 3-1'E GELDİ

3. çeyrekte yine üstün olan taraf Cleveland'tı: 115-96. Golden State Warriors, son çeyrekte de istediği oyunu sergileyemedi ve Cleveland Cavaliers, parkeden 137-116'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Cavaliers, final serisinde durumu 3-1'e getirdi.

IRVİNG MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Maçın adamı Cleveland Cavaliers'ten Kyrie Irving seçildi. Irving, 40 sayı 7 ribaund ve 4 asistle oynadı. LeBron James de oyunun yıldızlarındandı. 31 sayı bulan Amerikalı, 10 ribaund, 10 da asistle maçı kapattı.

Cleveland'ın bir diğer yıldızı da Kevin Love'dı. Love, maçı 23 sayı, 5 ribaund, 1 asistle maçı tamamladı. Bu 3 yıldız maça damgasını vurarak toplamda 94 sayıyla takıma katkı yaptı.