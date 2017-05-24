Cleveland seriyi 3-1'e getirdi

Kyrie Irving'in yıldızlaştığı maçta, Boston Celtics’i farklı yenen Cleveland, Doğu Konferansı final serisinde 3-1 öne geçti.

CLEVELAND FİNALİN KAPISINI ARALADI

Evindeki ilk 2 maçı kaybettikten sonra, Cleveland'ın sahasında seriyi 2-1'e getiren Boston 4. maça da çok iyi başladı ve ilk yarıyı 10 sayı farkla önde kapadı. Ancak 2. yarıda sahada bambaşka bir Cleveland vardı. Kyrie Irving ve Lebron James öncülüğünde kusursuza yakın bir hücum performansı sergileyen Cleveland, 3. çeyrek sona erdiğinde 7 sayı farkla öne geçmişti.

Son çeyrekte farkı daha da açan ev sahibi ekip, sahadan 112-99 galip ayrılarak, Doğu Konferansı final serisinde 3-1 öne geçti ve finale bir adım daha yaklaştı. 2. yarıda yüzde 71 şut isabet oranı ile mücadele eden Cleveland adına geceye damga vuran oyuncu Kyrie Irving'ti.

2. yarıda 5 dakikadan kısa sürede 19 sayı üreten Irving maçı da 42 sayıyla noktaladı. Lebron James de faul sorunu yaşamasına karşın 34 sayı - 6 asist - 5 ribaund ile mücadele etti.

En önemli yıldızı Isiah Thomas'tan yoksun mücadele eden Boston'da ise Avery Bradley 19 sayı üretti.