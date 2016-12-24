Cleveland zorlanmadan kazandı

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Brooklyn Nets'i baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından 119-99 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
LEBRON 19 SAYIYLA OYNADI
Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Brooklyn Nets'i baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından 119-99 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Sezonun 22'nci mağlubiyetini alan Nets, Doğu Konferansı'nda son sıraya gerilerken, takımın en skoreri 16 sayı kaydeden Brook Lopez oldu.