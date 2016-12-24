Cleveland zorlanmadan kazandı

NBA'de Cleveland Cavaliers, konuk etti̇ği̇ Brooklyn Nets'i 119-99 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

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Cleveland zorlanmadan kazandı

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Brooklyn Nets'i baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından 119-99 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

LEBRON 19 SAYIYLA OYNADI

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Brooklyn Nets'i baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından 119-99 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Sezonun 22'nci mağlubiyetini alan Nets, Doğu Konferansı'nda son sıraya gerilerken, takımın en skoreri 16 sayı kaydeden Brook Lopez oldu.

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