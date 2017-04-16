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Cleveland'dan zor başlangıç

NBA play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers'ı 109-108 yenerek seride 1-0 öne geçti.

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Cleveland'dan zor başlangıç

Doğu Konferansı ilk turunda normal sezonu ikincilikle tamamlayan son şampiyon Cavaliers, 7. sırada yer alan Pacers'ı 109-108 yenerek play-off'lara galibiyetle başladı.

LEBRON GALİBİYETTE BAŞROL OYNADI

Quicken Loans Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçta 32 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk performans sergileyen LeBron James, Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynadı.

Ev sahibi takımda Kyrie Irving 23, Kevin Love 17 sayı attı. Son hücumdan faydalanamayarak galibiyet şansını kaçıran Pacers'ta Paul George 29, Lance Stephenson 16 sayı kaydetti.

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