Clichy: Galatasaray'ı değil Başakşehir'i seçtim

Başakşehir'in yeni transferi Gael Clichy resmi sözleşmenin altına imza attı. Clichy'nin üç yıllık sözleşme imzaladığı törene Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı.

İmza töreninde Türkiye'den birçok teklif aldığını belirten Fransız yıldız, tercihini Başakşehir'den yana kullanıdığını belirtti.

G.SARAY 1 KİŞİYLE GELDİ BAŞAKŞEHİR DAHA İSTEKLİYDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldığını söyleyen Gael Clichy, "Bazı teklifler aldım. Fenerbahçe benimle ilgilendi. Ancak Fenerbahçe ile Galatasaray kadar resmi ve somut bir şey olmadı. Başakşehir ile de görüşüyordum. Galatasaray'dan bir kişi benimle görüşmeye geldi, Başakşehir'in ise yöneticileri geldi. Bu benim için basit bir karar oldu. Başakşehir, beni ne kadar istediğini gösterdi. Başakşehir bir proje takımı ve yıl yıl büyüyor. Aynı Manchester City gibi. Dediğim gibi kolay oldu" şeklinde konuştu.

TRANSFERİ ÇOK ARZU ETTİK

Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Başakşehir olarak 3. yılımızı tamamladık, 4. yılımızdan gün aldık. 3. yılımızda ligin en iyi top oynayan iki takımından birisiydik ve 4 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Başakşehir'in imza törenindesiniz ve biliyorsunuz ki bir şirketiz. Kurumsal bir yapı içerisindeyiz. Bu yılı aratmayacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda ve hesaplarımızı iyi yaparak transferler gerçekleştiriyoruz. Gael Clichy bir dünya yıldızı. Premier Lig'de 3 tane şampiyonluk yaşamış, Arsenal, Manchester City gibi takımlarda oynamış. Londra ve Brüksel'de görüşmeler yaptık, çok arzu ettik. Clichy de bizi arzu etti" dedi.