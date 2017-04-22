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Clippers Chris Paul ile kazandı

Los Angeles Clippers, Chris Paul'un 34 sayısının yardımıyla Utah Jazz'ı 111-106 yenerek seride 2-1 öne geçti.

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Clippers Chris Paul ile kazandı

Batı Konferansı 4'üncüsü Los Angeles Clippers, Vivint Smart Home Arena'da konuk olduğu mücadelede 5'inci sıradan play-off'a kalan Utah Jazz'ı 111-106 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını yakaladı.

CHRİS PAUL'DAN 34 SAYI

Clippers'ta Chris Paul 34 sayı, 10 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. DeAndre Jordan ise 17 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Jazz'da Gordon Hayward attığı 40 sayıyla kariyer rekorunu kırmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi. George Hill 26, Joe Johnson ise 15 sayı üretti.

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