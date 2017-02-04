Çocuğunun adını Beşiktaş koydu

Şehzadeler İlçesi'nde yaşayan Leyla ve Mesut Karasi çiftinin oğluna verdiği isim duyanları şaşırttı.

MUHAMMED ALİ BEŞİKTAŞ

Fanatik Beşiktaş taraftarı Mesut Karasi, 2 yıl önce dünyaya gelen oğlunun adını Muhammed Ali Beşiktaş koydu. Bunun çocukluk hayali olduğunu belirten Karasi, birçok kişinin Beşiktaş adına karşı çıktığını, ancak kendisinin tereddüt etmediğini anlattı.

BABAM KARŞI ÇIKTI

Karasi, "Çocuğum olursa adını Beşiktaş koyacağım demiştim. Çocuğum olunca babam buna karşı çıktı. Babamın hayali de Muhammed Ali ismini koymaktı. Benim asıl hayalim ise Beşiktaş 1903 koymaktı. O da olmuyor zaten. Nüfus Müdürlüğüne gittim Muhammet Ali Beşiktaş ismini söyledim. Nüfus müdürü ile tartıştık. 'Çocuğun hayatıyla oynuyorsun' dedi. Ben de ona 'şu an sen kendi hayatında oynuyorsan' dedim. Babam 2-3 ay benimle hiç konuşmadı. Her şeye rağmen babamı karşıma aldım, ismi değiştirmedim. Babam hala git değiştir diyor. 18 yaşına geldiğinde kendi değiştirmek isterse değiştirir. Keşke babam benim ismimi Beşiktaş koysaydı" diye konuştu.