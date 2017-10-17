Çocuğuyla bahçede oynarken sakatlandı

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion’ın kalecisi Ben Foster sakatlığı nedeniyle dün akşam oynanan Leicester City karşılaşmasında yer alamadı.

Çocuğuyla bahçede oynarken dizi dönen 34 yaşındaki file bekçisi, tedbir amacıyla Leicester maçı kadrosunda yer almadı. Foster, mart 2015'te dizinden çok ciddi bir sakatlık yaşamış ve kopan çapraz bağları nedeniyle yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalmıştı. D

urumu çok ciddi olmayan Ben Foster'ın cumartesi günü West Bromwich'in Southampton ile oynanacak maçta görev alabileceği ifade edildi.