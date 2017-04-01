İrlanda Premier Ligi 7. hafta mücadelesinde St Patrick ile Shamrock karşı karşıya geldi.
Ev sahibi St Patrick'in 4-0 kazandığı karşılaşmada İrlandalı oyuncu Conan Bryne, rakip fileleri bir hayli uzaklardan sarstı.
Conan Byrne kendi sahasından kaleciyi avladı - İZLE
KENDİ SAHASINDAN ATTI
St Patrick takımı İlk yarının son dakikalarında rakibin önde baskısını kırmak için orta sahada pas trafiği yaparken, meşin yuvarlak 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Conan'ın önü geldi.
Conan rakip kaleciyi önde görünce kendi sahasından bekletmeden bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu ve güzel bir gole imza attı.