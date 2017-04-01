Conan Byrne kendi sahasından kaleciyi avladı - İZLE

Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

Önüne çıkan her şeyden atlıyan adam

Marka değeri en yüksek 50 kulüp belli oldu! İşte o liste ve temsilcilerimizin durumu...

Ataman, tribünlerden kendisine gösterilen tepkiler ve yapılan tezahüratlar nedeniyle soyunma odasına gitti.

Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş ve Milli Takım'da gösterdiği performansla önemli kulüplerin transfer listesine girdi.

Galatasaray'da alacakları ödenmediği için isyan eden Hollandalı De Jong, yönetime rest çekti.

De Jong: Paramı verin yoksa sahaya çıkmam

1 Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında, Video Yardımcı Hakem uygulamasından yararlanıldı.

2 Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı Galatasaray'ın Olağan Mali Genel Kurulu'nda bir konuşmacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği sözlere bazı üyeler tepki gösterdi.

3 Hakan Şükür ve Arif Erdem Galatasaray'dan ihraç edildi Galatasaray Yönetim Kurulu, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüpten ihraç etme kararı aldı.

4 İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya'yı 2-0 yendiğimiz maçtan önce soyunma odasına girerek futbolcularımıza moral verdi.

5 Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE A Milli Takımımızın Moldova'yı 3-1 yendiği maçta Emre Mor'un çalımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

6 Emre Mor milli formayla ilk golünü attı - İZLE Emre Mor, A Milli Takımımızın hazırlık maçında konuk ettiği Moldova karşısında milli formayla kariyerinin ilk golünü attı.

7 Muhammed Demirci: Beşiktaş'a geri döneceğim İstanbulsporlu futbolcu Muhammed Demirci, daha çok genç olduğunu ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

8 İlklerin gecesinde milliler Moldova'ya 3 attı A Milli Takımımız, Eskişehir'de konuk ettiği Moldova'yı hazırlık maçında 3-1 mağlup etti.

9 Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti Sarı-kırmızılı kulübünün mali genel kurulunda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesine tepki gösteren 4 kulüp üyesi istifa etti.