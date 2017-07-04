Conte: 100 milyon euro verip Lukaku'yu alın

Diego Costa ile çalışmak istemeyen Conte, Everton'ın golcüsü Romelu Lukaku'nun her ne pahasına olursa olsun alınmasını istedi. Antonio Conte yönetiminde Premier Lig'de geçen sezon rahat şekilde şampiyonluğa ulaşan Chelsea, transferde hala suskun.

CONTE LUKAKU'YU İSTİYOR

Mavilerin önceliği bir forvet transferi. Zira menajer Antonio Conte, gelecek sezon Diego Costa ile çalışmak istemiyor. Conte'nin transfer listesinin başında ise Evertonlı Romelu Lukaku yer alıyor. Ancak Everton'ın Belçikalı forvet için 90 milyon euro talep etmesi, transfer görüşmelerini tıkamış durumda.

Şampiyon kadroya takviye yapılmaması nedeniyle büyük rahatsızlık duyan Conte, yönetimden her ne pahasına olursa olsun Lukaku'nun kadroya katılmasını istedi. İngiliz basınına göre İtalyan menajer yönetime, "Gerekirse 100 milyon euro verip Lukaku'yu alın" mesajı gönderdi.

Chelsea'nin adının anıldığı diğer oyuncular Monacolu Bakayoko ve Juventus'un sol beki Alex Sandro. Sandro için 65 milyon euro’yu gözden çıkaran Chelsea yönetimi, Bakayoko için de 50 milyon euro’luk bir kaynak ayırmış durumda. Ancak tüm söylentilere karşın transferler hala gerçekleşmiş değil.