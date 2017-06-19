Conte 2 futbolcunun peşinde

Chelsea'nin ikili için toplam 95 milyon Sterlin bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Chelsea, transferde henüz hiçbir futbolcuya imza attırmadı. İngiliz basını; menajer Antonio Conte'nin bu nedenle Londra kulübü yönetimiyle ters düştüğünü iddia ediyor.

SANDRO VE BAKAYOKO

İtalyan teknik adamın, temmuz ayının ilk haftasında yapılacak sezonun ilk antrenmanında yeni transferleri antrenman sahasında görmek istediği biliniyor.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, Conte'nin kadrosunda görmek istediği iki oyuncudan birinin Juventuslu Alex Sandro, diğerinin de Monacolu Tiemoue Bakayoko olduğunu ileri sürdü.

Gazete, sol bek pozisyonunda görev alan Alex Sandro için Chelsea'nin 55 milyon Sterlin’i gözden çıkardığını yazarken, orta saha oyuncusu Bakayoko için de 40 milyon Sterlin’lik bonservis bedelinin gündemde olduğu bilgisini okuyucularıyla paylaştı. Chelsea'nin, Manchester City'den ayrılan kaleci Willy Caballero ile de sözleşme imzalaması bekleniyor.