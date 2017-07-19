Conte 2 yıl daha Chelsea'de

İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea'yi ilk sezonunda şampiyonluğa taşıyan Antonio Conte takımdan ayrılacak spekülasyonlarını sonlandırdı ve Londra temsilcisi ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalandı.

CONTE: "ÇOK MUTLUYUM"

Geçen sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan Conte'nin mevcut sözleşmesinde uzatmaya gidilmezken, maaşında düzeltmeye gidildi. Anlaşma, takımın Arsenal, Bayern Münih ve Inter ile karşılaşacağı Çin ve Singapur turu öncesi açıklandı.

Conte yeni anlaşma için duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Chelsea ile yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. İlk sezonumuzda olağanüstü çalıştık ve gurur duyduğum harika işler başardık. Şimdi zirvede kalmak için çok çalışmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

Chelsea geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken, sahasında üstüste 13 maç kazandı ve kulüp rekoru kırdı. Sezonu 30 galibiyetle tamamlayan Chelsea, Premier Lig tarihinde bu rakama ulaşan ilk ekip olurken, FA Cup'ta da finale çıkmıştı.