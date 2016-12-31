Conte: Courtois Chelsea efsanesi olabilir

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea'de menajer Antonio Conte, kaleci Thibaut Courtois’ya övgülerde bulundu. Belçikalı file bekçisinin yeteneklerine vurgu yapan Conte, Courtois'nın kulübün efsane isimleri arasına girebileceği değerlendirmesinde bulundu.

CHELSEA EFSANESİ OLABİLİR

Oyuncusunun sezon sonu Real Madrid'e transfer olabileceği şeklinde İspanyol basınında çıkan haberleri yorumlayan İtalyan çalıştırıcı, "Sözleşmesini uzatırsa Chelsea efsanelerinden biri olur. Ben de onun yıllarca bu takımda kalmasını ve kulübün tarihine geçmesini isterim" diye konuştu.

BUFFON GİBİ OLMASINI DİLERİM

Kariyerine 16 yaşında Genk'te başlayan Courtois'yı Gianluigi Buffon'a benzeten Conte “Buffon da çok erken yaşta Parma'da kaleye geçmişti. Aynı formayı giydikten sonra Buffon'un hem Juventus'ta hem de milli takımda teknik direktörlüğünü yaptım. Buffon, futbolun efsanelerinden biri. Courtois'nın da Buffon gibi bir kariyere sahip olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Chelsea, henüz 19 yaşındayken 9 milyon euro karşılığında transfer ettiği Courtois'yı 3 sezonluğuna Atletico Madrid'e kiralamıştı. Belçikalı file bekçisi, Madrid ekibiyle lig, Kral Kupası, Avrupa Ligi ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.