Conte: Futboldan nefret ediyorum

Chelsea teknik direktörü Antonio Conte, bazı dönemler futboldan nefret ettiğini söyledi.

HAYAL KURMUYORUM ÇÜNKÜ UYUDUĞUM SÖYLENEMEZ

Conte, futbolun yaşantısında çok fazla yer kapladığını ve bunun bazen kendisini rahatsız ettiğini belirtirken, şunları ifade etti:

"Fazla hayal kurmuyorum çünkü fazla uyuduğumu söyleyemem. Genelde sabah 5-6 gibi kalkıp çalışmaya başlıyorum. Bu beni motive ediyor ve en verimli dönemlerim o zamanlar oluyor."

FUTBOLDAN NEFERET EDİYORUM

Conte, ayrıca: "Dürüst olmak gerekirse bazen futboldan nefret ediyorum. Çünkü dönüp baktığımda başka bir hayatım kalmadığını düşünüyorum. Bu işi iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız çok çalışmalısınız ve çok çalışmanız demek hayatınızdan fedakarlık yapmak anlamına geliyor." dedi.