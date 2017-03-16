Conte kaleci ve stoper transferlerini Türkiye'den yapacak

Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Muslera'ya dev talip çıktı...

Yaz transfer döneminde Asmir Begovic'i Bournemouth'a 10 milyon Euro karşılığında satmayı düşünen Chelsea teknik heyeti yerine Muslera'yı transfer etmek istiyor.

EN AZ 15 MİLYON EURO

Chelsea kaleci antrenörü Christophe Lollichon'ın Muslera'yı önerdiği iddia edilirken Galatasaray'ın Muslera için en az 15 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği yazıldı.

FORMAYI COURTOİS'DAN ALABİLİR

İngiliz basını Muslera'nın Courtois'dan formayı alabileceğini yazdı.

Chelsea'nin diğer kaleci adaylarında; PSG'nin Osasuna'ya kiraladığı tecrübeli İtalyan kaleci Sirigu, Celtic'in tecrübeli kalecisi Craig Gordon ve Milan'ın eski kalecilerinden Diego Lopez'in isimleri geçiyor.

15 MİLYON EURO DA KJAER'E

Öte yandan Chelsea'yi 3-5-2 sistemiyle oynatan İtalyan teknik adamın, Kjaer'in alınmasını çok istediği bildirildi.

Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin ise transfer bütçesi için Danimarkalı stoperi en az 15 milyon Euro'ya satmayı düşündüğü öğrenildi.

2 YILDIZ İÇİN TOPLAM 30 MİLYON EURO

İngiliz devinin iki yıldız için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, sezonun bitmesinin ardından girişimlere başlayacağı ifade edildi.