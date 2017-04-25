Conte: Para her şey değil

Chelsea geçen sezonki kabusun ardından bu sezon yeniden Premier League’in zirvesine tırmandı ve emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyor.

Londra ekibindeki ilk sezonunu geçiren Menajer Antonio Conte'ye göre bu durum futbolda paranın her şey demek olmadığının göstergesi.

"ÇOK PARA HARCAYAN HER ZAMAN KAZANMAZ"

Sezon öncesi en yüksek harcamayı Manchester kulüplerinin yaptığını hatırlatan Conte; "Bu sezon futbolda en çok para harcayanın her zaman kazanamayacağını göstermesi açısından önemli. Aksi halde ligin zirvesinde Manchester kulüpleri olurdu. Önemli olan dengeli bir takım kurmak ve oyun karakterinize uyan doğru oyuncuları bulmak." dedi.

Chelsea, Premier League'de şampiyonluğa yürüse de hala geleceğin takımını kurmaya çalıştıklarını ifade eden Conte, bu yolda önlerinde önemli bir mesafe olduğunun altını çizdi. Transfer döneminde Manchester City 175 milyon Euro, Manchester United 150 milyon Euro, Chelsea ise 123 milyon Euro harcamıştı.