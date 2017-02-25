Conte: Perugia maçından sonra 6 gün uyumadım

Antonio Conte yönetimindeki Chelsea adım adım şampiyonluğa yürüyor. Bitime 13 hafta kala 8 puan farkla lider olan Londra ekibinde İtalyan teknik adam fazlasıyla temkinli demeçler vermeye devam ediyor.

47 yaşındaki menajerin işleri bu kadar sıkı tutmasının bir sebebi var. Telegraph'a verdiği röportajda, kariyerinin en zor dönemini 1999/2000 sezonu sonunda yaşadığını anlatan Conte, kaptanlığını yaptığı Juventus'un şampiyonluğu Lazio'ya kaptırmasını unutamıyor.

6 GÜN BİR SANİYE BİLE UYMADIM

Serie A'daki son 8 maçının 4'ünü kaybederek Scudetto'yu Sven-Goran Eriksson'un öğrencilerine kaptıran Torino ekibinde o dönemde kaptan olan Conte, ''Lazio son 6-7 haftaye 8 puan geride girip şampiyon olduğunda, son haftada Perugia deplasmanında puan kaybetmiştik. O takımın kaptanıydım ve olanları çok iyi hatırlıyorum. Maçtan sonra Euro 2000 için milli takım kampına katılmam gerekiyordu ve 6 gün boyunca bir saniye bile uyumadım, şampiyonluğu kaybetmek beni şok etmişti'' diyerek şimdiden şampiyonluk havasına giren taraftarlara hatırlatma yaptı.