Conte: Premer Lig'in favorisiyiz

Chelsea Menajeri Antonio Conte, önümüzdeki sezonun da İngiltere'de en büyük şampiyonluk adayı olduklarını savundu.

GELECEK SEZONUN FAVORSİYİZ

"Elbette, geçen sezon ligi kazanan taraf biz olduk. Bu sezon da en büyük favoriyiz" diyerek sözlerine başlayan Antonio Conte, "İngiltere'de neler olduğunu biliyorsunuz. 2014/15'te Chelsea kazandı ve ardından Leicester City şampiyon oldu. O yüzden dikkatli olmalı ve hiçbir takımı hafife almamalıyız." ifadelerini kullandı.

İtalyan menajer, "Her büyük takımın kadrosunu güçlendirmeye çalışması ve kaliteli oyuncuları alması çok normal. Biz de aynı şeyi yaptık. Elbette, gelecek sezon Premier Lig'i kazanmak bizim için çok daha zor olacak." diyerek sözlerini noktaladı.