Conte'den Inter açıklaması

Chelsea'nin başında ortaya koyduğu performansla futbol dünyasını kendisine hayran bırakan Antonio Conte, son dönemde Inter'in önümüzdeki sezon için kendisiyle ilgilendiği şeklinde çıkan haberler hakkında konuştu.

İTALYA'YA DÖNME NİYETİM YOK

Çinli yatırımcılar tarafından satın alınan Inter'den herhangi bir teklif almadığını belirten Conte, şu an için İtalya'ya dönmek gibi bir niyeti olmadığını belirtti.

Futbolculuk kariyeri boyunca sadece Lecce ve Juventus'ta forma giydiğini hatırlatan İtalyan teknik adam, "Chelsea'de menajerlik görevini üstlenerek kariyerimde ilk kez yurt dışında çalışma şansı elde ettim. Başlarda yeni bir ülkeye adaptasyon konusunda ciddi sıkıntı yaşadım ancak bu benim için muhteşem bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.

Başarılı menajer kısa zaman içinde ailesini de İngiltere'ye getirmek istediğini sözlerine ekledi.

Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, 26 maç sonunda topladığı 63 puanla Premier League'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturuyor.