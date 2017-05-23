Conte'ye çifte ödül

Lig Menajerler Birliği, Conte'yi hem sezonun hem de ligin teknik direktörü seçti.

HEM SEZONUN HEM LİGİN HOCASI

İngiltere Premier Ligde, Menajerler Birliği'nin iki ödülü de Conte'ye gitti. Birlik, Chelsea'yi şampiyonluğa taşıyan İtalyan Antonio Conte'yi, hem sezonun hem de Premier Ligi'in teknik direktörü seçti.

Teknik adamlık kariyerinde 5. lig şampiyonluğuna ulaşan Conte, geçen yıl ekim, kasım ve aralık aylarında da Premier Lig'de ayın teknik direktörü unvanına layık görülmüştü.

Conte'li Chelsea, 30 lig maçını kazanarak şampiyonluğa ulaşırken, Cumartesi günü Arsenal ile oynanacak FA Cup finalini kazandığı takdirde, sezonu çifte kupayla tamamlayacak.

Conte, Leicester City'yi geçen sezon tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıran Claudio Ranieri'nin ardından bu ödüle layık görülen ikinci İtalyan teknik direktör oldu. Championship'te ise yılın teknik direktörü Brighton'ı 34 yıl sonra Premier Lig'e çıkaran Chris Hughton seçildi.