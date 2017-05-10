Copa America'ya Avrupa ülkeleri de katılacak

Copa America'da tarihi değişiklik! CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Federasyonu) tarafından düzenlenen organizasyon, 2019 yılında Brezilya'da düzenlenecek Copa America'da köklü bir değişikliğe imza atabilir.



CONMEBOL ve Brezilya Futbol Federasyonu, FIFA yetkilileri ile görüşerek turnuvayı genişletme konusunu masaya yatırdılar. Buna göre, CONMEBOL üyesi 10 ülke dışında 6 misafir takım daha turnuvaya katılacak.

YENİ TAKIMLAR, YENİ KITALAR

Planlamalar doğrultusunda 2019 yılında yapılacak organizasyona Meksika, ABD, Portekiz, İspanya, Japonya ve Çin katılacak. 1916 yılından beri düzenlenen Copa America, tarihinde ilk kez 4 farklı kıtaya ev sahipliği yapacak.



Adeta bir küçük Dünya Kupası gibi olacak Copa America'da Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Suarez, James Rodriguez ve Iniesta gibi yıldızlar birlikte boy gösterecek.

TARİHİ DEĞİŞİYOR

Öte yandan Brezilya basını, Avustralya ve Güney Kore'nin de Copa America'ya katılmak istediklerini iddia etti. İki ülke ile anlaşmaların henüz tamamlanmadığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



Son olarak 2016 yılında düzenlenen ve Şili'nin şampiyonluğu ile sona eren Copa America, 2020 yılından sonra her 4 senede bir yapılacak ve Avrupa Şampiyonası ile aynı tarihlerde düzenlenecek.