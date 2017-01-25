Countinho rekor ücretle 5 yıl daha Lİverpool'da

İngiltere Premier lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho ile 5 yıllık sözleşme yeniledi.

HAFTALIK 713 LİRA

2013 'te Inter'den 8.5 milyon Sterlin bonservis bedeliyle Anfield ekibine transfer olan Brezilyalı oyuncu, 2022'ye kadar sürecek yeni anlaşma için haftalık 713 bin lira(150 bin Sterlin) alacak. Yeni anlaşma, Coutinho'yu kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yaptı.

Inter'den 2012-13 devre arasında Liverpool'a katılan 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol, 7 asisti bulunuyor.