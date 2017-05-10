Coutinho Barcelona'ya doğru

Barcelona sezon sonunda ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

90 MİLYON EURO

Katalan ekibine yakın bir gazete olan Sport'a göre; Barcelona, Liverpool'un yıldızı Philippe Coutinho'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Habere göre; Barcelona bu transfer için Liverpool'a 90 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek.

Bu sezon Liverpool formasıyla 29 Premier Lig maçında 10 gol kaydeden Coutinho, ocak ayında imzaladığı sözleşme ile Kırmızılar tarihinin en fazla ücret kazanan oyuncusu olmuştu.