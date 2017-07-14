Covic: Guduric Fenerbahçe ile anlaştı

Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'ın 22 yaşındaki guardı Marko Guduric ile görüşüyor.
BOGDANOVİC'İN YERİNE GUDURİC
Kızılyıldız Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, Fenerbahçe Doğuş'tan teklif alan Marko Guduric'in gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyeceğini doğruladı.
Guduric, geçtiğimiz sezon Kızılyıldız formasıyla THY Euroleague’de 7.1 sayı - 1.5 ribaunt ve 1.4 asist ortalaması ile oynamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe Doğuş, Utah Jazz ile anlaştığını bildiren Ekpe Udoh'un yerine de beş numara arayışını sürdürüyor