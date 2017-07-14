Ensonhaber.com'a dön

Covic: Guduric Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe Doğuş, Bogdan Bogdanovic'in yerini doldurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Yorum Yap

Covic: Guduric Fenerbahçe ile anlaştı

Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'ın 22 yaşındaki guardı Marko Guduric ile görüşüyor.

BOGDANOVİC'İN YERİNE GUDURİC

Kızılyıldız Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, Fenerbahçe Doğuş'tan teklif alan Marko Guduric'in gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyeceğini doğruladı.

Guduric, geçtiğimiz sezon Kızılyıldız formasıyla THY Euroleague’de 7.1 sayı - 1.5 ribaunt ve 1.4 asist ortalaması ile oynamıştı.

Öte yandan Fenerbahçe Doğuş, Utah Jazz ile anlaştığını bildiren Ekpe Udoh'un yerine de beş numara arayışını sürdürüyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM