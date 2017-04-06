Çözüm bulamayınca kupayı ikiye bölen takımlar - VİDEO

TRT, açtığı www.trtarsiv.com adlı internet sitesiyle yıllar evvel yaşanmış ilginç futbol olaylarını paylaştı.
KUPAYI İKİYE BÖLDÜLER
Bunlardan biri 1957-1958 sezonunda yaşandı.
Trabzon'da oynanan Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda, İdmanocağı ile Ankara Havagücü tüm maçlarını kazanarak final maçını Hüseyin Avni Aker Stadyum'unda oynar.
Maç berabere biter ama takımların puanları ve averajları eşittir. Uzun tartışmalar sonucunda enteresan bir çözüm bulurlar. Kupa ikiye bölünerek iki takımın müzesine kaldırılır.