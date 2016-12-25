Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı

Cüneyt Çakır, Ç.Rizespor-Osmanlıspor maçında ceza sahasında Karcemarskas'ın eline çarpan top sonrası penaltı kararı verdi.

Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
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Dakikalar 65'i gösterirken, Çaykur Rizespor'un kullandığı duran top sonucu oluşan hava topu mücadelesinde top Osmanlıspor kalecisi Karcamarskas'ın ceza sahası içinde eline çarptı.

ÇAKIR PENALTI VERDİ

Ancak bu karambolü süzmekte zorlanan hakem Cüneyt Çakır uzun süre bekledikten sonra "Penaltı" kararı verdi.

Yani Cüneyt Çakır, Osmanlıspor kalecisinin kendi ceza sahası içinde elle oynamasına penaltı kararı vermiş oldu.

KARCEMARSKAS KURTARDI

Bu pozisyona uzun süre itiraz edilirken Rizesporlu Jakob Jantscher'in kullandığI penaltıyı Osmanlıspor kalecisi kurtardı.

Öte yandan karşılaşmayı Osmanlıspor, Musa Çağıran'ın son dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 kazandı.


(Görüntüler Lig TV'den alınmıştır)

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