Cumhurbaşkanı Erdoğan: Statlardan arena ismi kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin doğru kullanımının önemine değinerek, "Biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa’daki arenaları, kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil" dedi.

STATLARDAN ARENA İSMİ KALKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor salonlarına arena denmesini şu sözlerle eleştirdi: "Bir özentidir gidiyor, kendi dilimizin zenginlikleri varken, adeta, biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa’daki arenaları, kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil. Biliyorum yarın yazılı ve görsel medya, bunun üzerinden bindirecek. Varsın bindirsin ama biz doğruları konuşmaya mecburuz. Bunları konuşamadığımız için bedel ödüyoruz. Bunları konuşacağız. Hele hele bilim insanlarımız bunları konuşmadığı sürece, işte genç nesiller bunun bedelini farklı şekilde ödüyorlar. Bakanlara talimatı verdim, Arena isimlerini statlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra isimleri değişecek bazı statlar şöyle;

TÜRK TELEKOM ARENA

BEŞİKTAŞ ARENA

BURSA TİMSAH ARENA

TRABZONSPOR/MEDİCAL PARK ARENA

GAZİANTEPSPOR/GAZİANTEP ARENA

ANTALYASPOR/ANTALYA ARENA

