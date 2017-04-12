Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a olimpiyat müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yaptığı konuşmada Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na aday olduğunu açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da konuştu ve şehrin 2026 Kış Olimpiyatları için adaylığını açıkladı. Erdoğan "2026 Kış Olimpiyatları'nın Erzurum'da düzenlenmesi için hazırlık yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Erzurum'a Kış Olimpiyatları yakışır değil mi? Şimdi ilk etabını yaptık Olimpiyat olunca ufak düzenlemelerle ona da gireceğiz. Bu organizasyona aday olsak fena mı olur" diye konuştu.

"DÜNYAYA MESAJ VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı son olarak; "2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Buradan dünyaya bu Olimpiyatlarla mesaj vereceğiz. Erzurum'dan yükselen bu sesi duyan arkadaşlarımız herhalde gerekli çalışmaları yaparlar. Bölgemizdeki tüm şehirlerimiz gibi Erzurum'un öncelikli sorumluluğunun istihdam olduğunu biliyoruz. Erzurum'a 20 milyar liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam çıkarılmasını planladık. Bunun için devlet altyapı kuracak. Özel sektörde gelecek burada yatırımı yapacak. Erzurum Türkiye'de bir numara olacak. Batı'ya da cevabını en güzel şekilde verecek." diyerek sözlerini noktaladı.