Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'nin standına ziyaret

Erdoğan'ın ziyareti sırasında; Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile futbolcular Volkan Demirel ve Moussa Sow hazır bulundu.

AZİZ YILDIRIM VE FUTBOLCULARLA SOHBET ETTİ

Hedef 1 Milyon Üye standını gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve futbolcularla bir sohbet gerçekleştirdi.

Daha sonra Senegalli oyuncu Moussa Sow, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan'a da isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması takdim etti.

Öte yandan festival açılışının öncesinde kaptanı Volkan Demirel ile Moussa Sow, Hedef 1 Milyon Üye standındaki taraftarların Fenerbahçe bayraklarını imzaladılar.

Volkan Demirel ve Moussa Sow Erdoğan'a forma hediye etti İZLE