Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye destek

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövaş maçında Kadıköy'de Sturm Graz'ı ağırladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DESTEK OLDU

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçını stattan izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı şeref tribününde Aziz Yıldırım'la birlikte takip etti.

Dün akşam oynanan ve Başakşehir'in Club Brugge'ü yenerek adını Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdırdığı maçı da tribünden takip eden Erdoğan, Fenerbahçe'ye de destek olmak için stattaki yerini aldı.