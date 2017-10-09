Ampute Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ampute Milli Takımımız İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın ardındangalibiyet golünü atan Osman Çakmak hayalini gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla konuştu.

CUMHURBAŞKANI TEBRİK İÇİN TOPLANTISINI YARIDA KESTİ

Gazeteciler ve Spor BakanıOsman Aşkın Bak'ın da yer aldığı telefon konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında toplantısını yarıda keserek Ampute Milli Takımımızı tebrik etti.

"İNGİLTERE'NİN GOLÜ SONRASI İNME İNİYORDU YA"

Erdoğan, "İngiltere'in golü sonrası bize inme iniyordu ya. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ailelerinizi, sizleri, destek veren herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu VİDEO