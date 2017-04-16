Cünety Çakır'ın yönettiği maçta gol sesi çıkmadı

Sarı-kırmızılı takımın eski hocası Hagi, yeterli deneyimi kazandığını söylerken, Galatasaray'a dönmekten de mutluluk duyacağını ifade etti.

Hagi: Galatasaray'a dönmek için hazırım

Gelecek yılın takımını kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, Lionel Carole'ü satıp Hırvat sol bek Strinic'i transfer edecek.

İspanya'da yapılan Pony Dressage yarışlarında milli binici Yağmur Öztürk birinci olunca seremonide bayrak krizi yaşandı.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 31. haftasında, Twente'nin NEC Nijmegen takımını 3-0 yendiği maçta milli futbolcumuz iki gol attı.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor CEV Kupası şampiyonu oldu

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Olympiakos'u 3-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.