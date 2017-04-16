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Cünety Çakır'ın yönettiği maçta gol sesi çıkmadı

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Suudi Arabistan Pro Ligi 23'üncü hafta karşılaşmasında Al Hilal-Al Ahli ile 0-0 berabere kaldı.

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Cünety Çakır'ın yönettiği maçta gol sesi çıkmadı

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Al Hilal-Al Ahli maçını yönetti.

GOL SESİ ÇIKMADI

Suudi Arabistan Pro Ligi 23'üncü haftasında Riyad şehrinde bulunan 67.000 kişi kapasiteli King Fahd International Stadyumu'nda drün oynanan mücadele 0-0 eşitlikle son buldu.

SADECE 2 SARI KART GÖSTERDİ

Öte yandan Cüneyt Çakır karşılaşmada ev sahibi ekipten Mohammed Al Burayk'a 19'uncu dakikada, konuk ekipte ise Abdulfattah Asiri'ye 16'ncı dakikada sarı kart gösterdi.

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